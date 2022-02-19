طالع أسعار الذهب في سوريا السبت 19 فبراير 2022

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا، السبت 19 فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 153.127 ألف ليرة (60.96) دولار.

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 133.989 ألف ليرة (53.34 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18، خلال تعاملات اليوم في سوريا، نحو 114.847 ألف ليرة (45.72 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، خلال تعاملات اليوم لنحو 89.325 ألف ليرة (35.56 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، إلى نحو 4.762 مليون ليرة (1896 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا، إلى نحو 1.072 مليون ليرة (426.72 دولار).