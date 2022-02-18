شهر رمضان 2022.. تعرّف على أطول أيام الصيام في مصر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:09 م
18 فبراير 2022
رمضان كريم.
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أعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجرياً الموافق 2022 ميلادياً لمدينة القاهرة.

وأظهرت أن أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام سيكون 1 مايو/أيار، وفقاً لصحف مصرية.

وبحسب الإمساكية فإن غرة شهر رمضان 1443 السبت 2 أبريل/نيسان، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجرياً مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 شعبان لعام 1443 هجرياً الموافق 1 أبريل/نيسان 2022، وهو يوم الرؤية.

وذكرت أن السبت 2 أبريل/نيسان الموافق 1 رمضان، ستكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، أما أطول ساعات الصيام فستكون الأحد 1 مايو/آيار الموافق 30 رمضان وتصل مدة ساعات الصوم إلى 15 ساعة و15 دقائق.

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