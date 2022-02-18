نعت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين احد مقاتليها، المجاهد "علي سويلم أبو سبت" (53 عاماً)، من منطقة القرارة بخانيونس، الذي توفي إثر مرض عضال.

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى فقيدها المجاهد "علي سويلم أبو سبت" من فرسانها في لواء خانيونس

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد المجاهد:

"علي سويلم علي أبو سبت" - أبو فادي -

(53 عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس في خانيونس

من سكان منطقة القرارة بخانيونس.

والذي توفي مساء اليوم الجمعة، 17 رجب 1443هـ، الموافق 18 فبراير 2022م، إثر مرض عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة، 17 رجب 1443هـ، الموافق 18 فبراير 2022م