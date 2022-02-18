متى يأتي شهر رمضان مرتين في عام واحد؟ سؤال يستهوي عشاق التواريخ والأحداث الفلكية المميزة، حيث تظل تفاصيلها خالدة في ذاكرتهم.

ومما يجعل تلك الأحداث مشوقة ومثيرة لاهتمام الكثيرين هو أنها نادرة الحدوث، وقد لا يعايشها الإنسان في حياته سوى مرة أو مرتين طوال حياته.

ولمعرفة مواعيد شهر رمضان سنويا، وموقعه من فصول السنة، فإن الأمر يتطلب معرفة آلية ودورة السنة الشمسية والقمرية، فالأخيرة ترتبط بها أشهر السنة الهجرية، بينما الأولى تحدد مواعيد فصول السنة، ما بين شتاء وصيف وربيع وخريف.

وتعتمد السنة القمرية على مراحل القمر، ويبلغ مجموع أيامها 354 يومًا تقريبًا، وهذا يعني أن السنة القمرية أقل بـ11 يوما من السنة الميلادية في التقويم الجريجوري المتبع في تحديد شهور السنة الشمسية، والتي تبلغ تقريبا 365 يومًا، لذلك، يتحرك التقويم القمري إلى الوراء ما يقرب من 11 يومًا كل عام مقارنة بالتقويم الجريجوري.

وبالتالي فإن شهر رمضان يتغير موعده كل عام ما بين 10 إلى 11 يوما، ولذا تختلف دورة قدوم شهر رمضان باختلاف الفصول الأربعة، حيث يتغير توقيته خلال 33 سنة قمرية، ليكمل دورة كاملة، وهو ما يفسر سبب أننا نصوم مرة في الشتاء ثم أخرى في الخريف وتارة في الصيف وأخرى في الربيع.

متى يأتي شهر رمضان مرتين في عام واحد؟

وفقا للتقويم الميلادي، والحسابات الفلكية، فإن عام 2030 سيشهد حدثا لا يتكرر كثيرا، وهو أننا سنستقبل شهر رمضان مرتين. ويبدأ رمضان عام 2030، والذي يوافق العام الهجري 1451، في 5 يناير/ كانون الثاني، ثم يأتي رمضان التالي في نفس العام الميلادي 2030، ولكن يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يوافق العام الهجري 1452.

وفقا للحسابات الفلكية، فإن المسلمين سيصومون في عام 2030، 36 يوما، 30 يوما في بداية العام الميلادي، و6 أيام في نهايته.

وإذا كانت دورة رمضان تكتمل كل 33 سنة، وبالتالي فإن هذه الظاهرة، أي قدوم رمضان مرتين في عام ميلادي واحد، لن تتكرر مجددا إلا بحلول عام 2063 ميلاديا.