راصد جوي: انقلاب تام على حالة الجو و أمطار رعدية تشمل العديد من المناطق

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن انقلاب تام على الحالة الجوية في البلاد غداً السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس.

و بحسب الراصد الجوي، فهناك فرصة لسقوط أمطار رعدية تشمل العديد من المناطق، محذراً من تشكل السيول.

و كانت الأرصاد الجوية الفلسطينية توقعت أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

و خلال هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا، بحسب الأرصاد الجوية.

و في يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما الاثنين يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

و يوم الثلاثاء القادم يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .