الأردن تسجّل 21 وفاة و12,379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة و12379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13629 وفاة و1553758 إصابة.

ووفقًا للمعطيات، بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 189646 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1106 حالات.

كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا 4655907، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4329793.

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في الأسبوع الوبائي الذي انتهى الجمعة 116996 إصابة، مقابل 135270 إصابة للأسبوع الماضي، أي بانخفاض قدره 18274 إصابة، وبنسبة انخفاض 13.51%.

وأُجري في الأسبوع الوبائي الأخير 453476 فحصًا، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 25.8%، أي أقل من نسبة الفحوص الإيجابية في الأسبوع الماضي التي بلغت 29.15%.