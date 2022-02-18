موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة- بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام- تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام- يلا شوت، ويقدم لكم فريقنا في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كافة التفاصيل عن مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لاحظ فريقنا الاهتمام الكبير بمتابعة المباريات في الدوري الانجليزي ما دفعنا لكتابة هذا المقال عن مباراة مانشتير سيتي وتوتنهام، حيث يستقبل مانشستر سيتي على ملعبه توتنهام الجريح بهدف توسيع الفارق في الصدارة التي يحتلها برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه ليفربول صاحب الـ54 نقطة بالمركز الثاني من 24 مباراة، إذ يبدو أن صراع اللقب انحصر بينهما.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة- بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام- تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام- يلا شوت

ولم يتعرض مانشستر سيتي لأي هزيمة في آخر 15 مباراة لعبها بالبريمييرليغ، منها 14 انتصاراً، وتعادل واحد كان ضد ساوثهامتون بهدف لمثله، فيما تعود هزيمتهم الوحيدة في هذه السلسلة إلى الأسبوع العاشر ضد كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

من جانبه يمر توتنهام أنطونيو كونتي بسلسلة نتائج سلبية، جعلت الفريق في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة من 22 مباراة، فاز في 11 منها، مقابل 3 تعادلات، و8 هزائم، منها 3 هزائم في آخر 3 جولات لعبها الفريق بالبريمييرليغ.

ولم يتذوق السبيرز طعم الانتصارات في آخر 3 جولات بخسارته ضد كل من تشيلسي (2-صفر)، ساوثهامتون (3-2)، ووولفرهامبتون (2-صفر).

📋 An injury update ahead of tomorrow's game ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2022

وسيحاول توتنهام العودة لسكة الانتصارات من بوابة مانشستر سيتي، متسلحين بفوزهم على أرضهم ذهاباً بهدف نظيف من توقيع هيونغ مين سون في الدقيقة الـ55، حيث كان الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

تقام المباراة يوم السبت على ملعب «الاتحاد» في الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت مصر والأردن، و16:30 بتوقيت المغرب تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات شبكة «بي إن سبورت»، الناقل الحصري للبطولة، وستحتاج إلى اشتراك مدفوع لمتابعة المباريات. وتنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بشكل حصري على قناة «بي إن سبورت بريميوم 1» على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كما يمكن للمتابع الرياضي العربي مشاهدة قنوات «بي إن سبورت» عبر شبكة الإنترنت بفتح اشتراك مدفوع في الموقع الرسمي لشبكة «بي إن سبورت».

مباريات مانشستر سيتي المتبقية لشهر فبراير 🔥



🆚 توتنهام

🏟️ استاد الاتحاد

📅 السبت 19 فبراير

⏰ 20:30 بتوقيت مكة المكرمة



🆚 إيفرتون

🏟️ جوديسون بارك

📅 السبت 26 فبراير

⏰ 20:30 بتوقيت مكة المكرمة



ما هي توقعاتك؟ 🤔



🔷 #السيتي pic.twitter.com/VaHG6M9B6A — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 17, 2022

جوارديولا يعلّق على مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

قال مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إن الذي يصل في وسط الموسم ليس من السهل عليه إجراء التغييرات مع توالي المباريات كل 3 أيام.

وأضاف جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "في كرة القدم ليس لدينا وقت. لقد منحني هذا النادي الوقت - ولهذا سأكون دائما ممتنا، كما ان المدربون يحتاجون إلى وقت لتوصيل الأفكار وجعل اللاعبين ينفذون ما يطلبونه".

وبشان الإصابات في الفريق، تابع" "سنتدرب في غضون ساعتين وسنتحدث مع الأطباء، وسنرى ما سيحدث".

وعن إصابة جريليش قال، "انا لست طبيبا، أنا آسف، قصبة الساق، تبدو الأعراض أقل بكثير من إصابة الموسم الماضي (في فيلا)".

وأردف جوارديولا: "لم أتحدث مع الطبيب لكننا سنرى. لا أعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة الغد ولكن آمل أن يكون جاهزا في الأسابيع المقبلة".

وحول عن أنطونيو كونتي، قال: "أتعلم الكثير من مشاهدة فرقه وتحركاتهم وأشياء كثيرة، لدي احترام كبير له لأنني عندما أشاهد فرقه، أشعر أنني أتعلم شيئا جديدا ويمكنني أن أتحسن".