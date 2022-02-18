بالفيديو طائرات "إسرائيلية" تحلق على علو منخفض فوق بيروت وعدد من المناطق

خرقت طائرات الجيش الإسرائيلي السيادة اللبنانية وحلقت على علو منخفض في أجواء بيروت ومنطقة الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع إعلان المقاومة الإسلامية بيانها، حول اطلاقها طائرة مسيرة حلقت فوق أجواء فلسطين ولمدة 40 دقيقة.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة للطائرة الحربية الصهيونية، خلال قيامها بتحليق على علو منخفض فوق بيروت.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، أنها قد أعلنت أنها اطلقت طائرة مسيرة حملت اسم "حسان" داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 مترا في فلسطين المحتلة.

وأكد بيان المقاومة أن الطائرة جالت في المنطقة المستهدفة داخل فلسطين المحتلة، لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏إستطلاعيّة أمتدّت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة. وشدد البيان على أنه ‏وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة، بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر بأنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي دخلت إلى فلسطين المحتلة قادمة من لبنان. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" أن التحقيق الأولي في الحادث كشف أن الطائرة المسيرة الصغيرة رصدت لأول مرة في أجواء لبنان، وهي كانت تحلق صوب الحدود. وأشار المتحدث إلى أن الطائرة تمكنت، بعد دقائق معدودة، من العودة إلى أجواء لبنان.

وتسبب هذا الحادث، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، بتفعيل صافرات الإنذار في عدد من البلدات في الجليل الأعلى والأسفل، وكذلك، لأول مرة منذ عام 2006، في مجلس غور الأردن الإقليمي.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن المقاومة الإسلامية في لبنان بدأت بتصنيع طائرات من دون طيار، ولفت إلى ان عناصر الحزب، لديهم القدرة على مواكبة كل تطور، وجاهزون لأي تطور جديد في الصناعات العسكرية، مؤكداً أن المقاومة قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر المسيرات الإسرائيلية.