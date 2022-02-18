جوارديولا يعلّق على مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام غدا السبت

قال مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إن الذي يصل في وسط الموسم ليس من السهل عليه إجراء التغييرات مع توالي المباريات كل 3 أيام.

وأضاف جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "في كرة القدم ليس لدينا وقت. لقد منحني هذا النادي الوقت - ولهذا سأكون دائما ممتنا، كما ان المدربون يحتاجون إلى وقت لتوصيل الأفكار وجعل اللاعبين ينفذون ما يطلبونه".

وبشان الإصابات في الفريق، تابع" "سنتدرب في غضون ساعتين وسنتحدث مع الأطباء، وسنرى ما سيحدث".

وعن إصابة جريليش قال، "انا لست طبيبا، أنا آسف، قصبة الساق، تبدو الأعراض أقل بكثير من إصابة الموسم الماضي (في فيلا)".

وأردف جوارديولا: "لم أتحدث مع الطبيب لكننا سنرى. لا أعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة الغد ولكن آمل أن يكون جاهزا في الأسابيع المقبلة".

وحول عن أنطونيو كونتي، قال: "أتعلم الكثير من مشاهدة فرقه وتحركاتهم وأشياء كثيرة، لدي احترام كبير له لأنني عندما أشاهد فرقه، أشعر أنني أتعلم شيئا جديدا ويمكنني أن أتحسن".