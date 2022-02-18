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إصابات جراء انفجار جسم مشبوه في منزل شرق الشجاعية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:27 م
18 فبراير 2022
إصابات جراء انفجار جسم مشبوه في منزل شرق الشجاعية
#انفجار
#الشجاعية
#جسم مشبوه
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