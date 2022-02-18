كورة لايف الآن.. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس 19 فبراير 2022 على يلا شوت || تشكيلة ريال مدريد وألافيس في الدوري الاسباني على beIN SPORTS، ولتعرف عزيري المتابع كافة التفاصيل عن موعد وتشكيلة مباراة ريال مدريد وألافيس في الجولة 25 من منافسات الدوري الإسباني، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية نقل تشكيلة ريال مدريد وتشكيلة ألافيس التي يبحث عنها الجميع عبر محركات البحث، ونلاحظ الاهتمام الكبير في الوطن الوطن العربي بمشاهدة ومتابعة الدوري الاسباني لذلك قررنا ان نقد لكم هي القنوات الناقلة للمباراة التي تقام بملعب "سانتياجو برنابيو" إلى جانب موعد مباراة ريال مدريد وألافيس.

تشكيلة ريال مدريد وألافيس في الدوري الاسباني على beIN SPORTS

بعد أسبوع معقد، تعادل فيه سلبيًا مع فياريال في الدوري الإسباني، ثم خسر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس ضمن منافسات الجولة 25 من "لا ليجا".





ريال مدريد يواصل صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده 54 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن إشبيلية الوصيف، وتبدو الأمور معقدة معه في الوقت الحالي بالنظر إلى سجل النتائج.

وفقد ريال مدريد سبع نقاط في آخر خمس مباريات، بالخسارة أمام خيتافي ثم التعادل أمام إلتشي وأخيرًا فياريال، وهو ما جعله يفشل في توسيع الفارق أكثر مع إشبيلية.

على الجانب الآخر، فإن ألافيس لا يعيش هو الآخر أفضل أيامه، حيث يحتل المركز الثامن عشر، آخر مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثاني.

وحصد ألافيس حتى الآن 20 نقطة بعد مرور 24 جولة من الدوري الإسباني، وبالتأكيد سيحاول استغلال حالة التراجع في ريال مدريد من أجل خطف ثلاث نقاط تمنحه دفعة معنوية استثنائية في صراع الهروب من الهبوط.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس وما هي القنوات الناقلة؟





تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وألافيس يوم السبت

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس هو يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس يوم السبت 19 فبراير 2022

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

تشكيلة ريال مدريد ضد ألافيس يوم السبت 19 فبراير 2022

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل

تشكيلة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد يوم السبت 19 فبراير 2022

التشكيل | 4-1-4-1

فيرناندو باتشيكو

ناهويل تيناجليا - فيكتور لاجوراديا - فلوريان لوجون - روبن دوارتي

توماس بينا

جاسون - جونزالو إسكالانتي - مامادو لوم - لويس ريوخا

خوسيلو



