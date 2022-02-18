روسيا تسحب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم، لتعود إلى ثكناتها، على وقع مخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "عاد قطار عسكري يحمل عديدا وعتادا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكري إلى قواعده الدائمة". وأعلن ناطق باسم الأسطول الروسي أوردت وكالة انترفاكس للأنباء تصريحاته، سحب ست طائرات قاذفة من طراز سوخوي-24 من القرم ".

بينما يواصل العالم بقلق ترقب التوترات المتصاعدة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وواصل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا الليلة (الخميس - الجمعة) ، تبادل إطلاق النار على الحدود بين البلدين.

ومع نشر 100 ألف جندي روسي على الخطوط الأمامية مع أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية: "إن قافلة من الدبابات والمدرعات التي كانت في المنطقة عادت إلى قواعدهم الأم بعد استكمال مناورة في المنطقة، وأضاف أسطول البحر الأسود 10 قاذفة من طراز Sukhoi 24 انتقلت من شبه جزيرة القرم للمشاركة في تدريبات في مناطق أخرى ".