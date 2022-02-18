تقرير المالية: النفقات التطويرية لمكتب عباس يعادل 80% من مثيله في الصحة

كشفت التقارير الشهرية التي نشرتها وزارة المالية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي النفقات خلال عام 2021 بلغ حوالي 16 مليار شاقل.

ووفق التقرير المالي، فقد بلغت حصة الرواتب والأجور من إجمالي النفقات، 7.79 مليار شاقل، والسلع والخدمات 2,6 مليار شاقل، والنفقات التطويرية 780 مليون شاقل.

واشار إلى أن حصة مكتب الرئيس من إجمالي النفقات كانت 193.2 مليون شاقل، من بينها 90 مليون شاقل رواتب وأجور، ونفقات تطويرية 20.3 مليون نفقات تطويرية.

وبلغ إجمالي نفقات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 873,5 مليون شاقل، تضمنت 161,8 مليون شاقل رواتب وأجور، فيما بلغت قيمة النفقات التحويلية 530,4، والتي يقصد بها النفقات التي لا تحصل الدولة على مقابل لها، وتندرج تحت إطار مساعدات ومنح.

وذكر التقرير أن نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني بلغت 3,55 مليار شاقل، أي حوالي 22% من إجمالي النفقات العامة، من بينها 2,75 مليار شاقل رواتب وأجور، و433,7 سلع وخدمات.

وكان نصيب الإعلام الرسمي من إجمالي النفقات، 178 مليون شاقل، موزعة كالتالي: هيئة الإذاعة والتلفزيون 141,209 مليون شاقل بينها 62,783 مليون شاقل رواتب. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا 15,847 مليون شاقل منها 12,463 مليون شاقل رواتب وأجور. الحياة الجديدة 13,479 مليون شاقل منها 5,128 رواتب وأجور. وزارة الإعلام 7,860 مليون شاقل منها 5,913 مليون شاقل رواتب وأجور.

وفي ضوء انتقاد بعض مؤسسات النزاهة والمساءلة لحجم النفقات التطويرية لوزارة الصحة في عام 2021، والتي بلغت 25,718 مليون شاقل فقط في الوقت الذي كانت تواجه فيه فلسطين جائحة كورونا، يتضح أن مكتب الرئيس حصل على نفقات تطويرية بـ 20,385 مليون شاقل، أي أن مجموع النفقات التطويرية لمكتب الرئيس تعادل 80% من النفقات التطويرية لوزارة الصحة ككل.