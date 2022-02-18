عدنان: "مواجهات بيتا" رسالة للمستوطنين الذين يحاولون العودة لمستوطنة "افيتار"

أكد القيادي والأسير المحرر خضر عدنان، أن المواجهات في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، تتجدد قوة مع دخولها الشهر العاشر على التوالي.

وقال عدنان في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة خلال المشاركة في فعاليات بيتا: "إن عنفوان المواجهات في بيتا رسالة للمستوطنين الذين يحاولون العودة لمستوطنة افيتار المخلاة".

وأوضح أن دماء الشهداء في نابلس وجنين وهدم منزل الأسير محمود جرادات والتصعيد في حي الشيخ جراح كلها أحداث جددت الهمم بمواجهة الاحتلال .

وأشاد القيادي عدنان بتصدي أهالي بيتا للمستوطنين الصهاينة قائلًا: "كلنا فخر بمقاومة الأهل في بيتا البطلة ونؤدي التحية لأهلنا المقدسيين في حي الشيخ جراح".

وكانت مصادر طبية، أفادت بأنّ العشرات أصيبوا بينهم 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبينهم صحفيان، واثنان آخران بقنابل الغاز، و57 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.