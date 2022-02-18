محدث بالفيديو والصور عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص المطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في عدة محاور في جبل صبيح ببلدة بيتا، وبيت دجن بنابلس.

ووفق الهلال الأحمر، فقد تعاملت طواقمه مع 87 إصابة في بيتا وبيت دجن، تمثلت بـ 71 إصابة بالرصاص في بيتا، منها 57 اختناقًا بالغاز، 5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و6 سقوط، و2 بقنابل غاز مباشرة.

وفي بيت دجن، تعاملت الطواقم مع 16 إصابة، منها 2 بالرصاص المعدني، و14 اختناقًا بالغاز.

وحسب المصادر المحلية، فقد عرقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمل الطواقم الطبية بتجريف الطرق؛ ما أدى إلى استخدام الفرق الميدانية في علاج المصابين في الجبل.

وأشارت إلى آليات الاحتلال "الإسرائيلي" جرفت الطرق المحيطة بجبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس؛ لمنع تقدّم المواطنين صوب البؤرة الاستيطانية.

وتدور مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر؛ للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات أفيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.



