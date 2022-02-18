جيش الاحتلال يفشل في اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "لم يتمكن" من اعتراض طائرة مُسيّرة، انطلقت من لبنان، واخترقت المجال الجوي، شمالي بلادنا المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، في تصريح على حسابه في "تويتر"، إنه تبيّن "من التحقيق الأولي؛ أنه في وقت سابق اليوم، تم رصد طائرة مُسيّرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان، وهي تحلق نحو الأراضي الإسرائيلية" وفق تعبيره.

وأضاف: "بعد خرقها السيادة الإسرائيلية، ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد، تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ اعتراض من (منظومة الدفاع الجوي) القبة الحديدية، دون تمكنه من اعتراضها".

وتابع: "بعد دقائق معدودة؛ عادت المُسيّرة الصغيرة إلى لبنان".

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، قد قال في تغريدة سابقة اليوم: "قبل قليل تسللت طائرة لاسلكية صغيرة إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي، حيث تم تفعيل أنظمة الإنذار والاعتراض، وبعد عدة دقائق فُقد الاتصال معها".

وتابع: "الحادث قيد التحقيق.. حالة اعتيادية طبيعية كاملة في الجبهة الداخلية" بحسب وصفه.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلي _ كان": إن "صافرات الإنذار دوّت في عدد من البلدات في الجليل الأعلى والأسفل، وكذلك لأول مرة منذ عام 2006 في مجلس غور الأردن الإقليمي".

وأعلنت الإذاعة أن صافرات الإنذار انطلقت أيضا في جنوب الجولان السوري المحتل، مرجحة أن الطائرة المسيَّرة التي خرقت الحدود تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وكان جيش الاحتلال قد زعم، أمس الخميس، "إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني".



وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "الطائرة التي تسللت من داخل لبنان، كانت تحت متابعة القوات الإسرائيلية".

وزعم المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" :"تسللت طائرة مسيرة "معادية" صغيرة من ‎لبنان حيث تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ‎الجليل، وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية".

وأضاف المتحدث :"تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية، ولا زالت التفاصيل قيد الفحص"

وأشارت مصادر "إسرائيلية"، إلى أن طائرة مفخخة من لبنان حاولت صواريخ القبة اعتراضها لكن لم تنجح، وحاولت الطائرات الحربية لكن ايضا لم تنجح، ومن ثم اختفت الطائرة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان آخر بأنه لم ينجح في اعتراض الطائرة المسيرة القادمة من لبنان، وأنه فقد أي أثر لها.

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال كان، أمس الخميس، قد أسقط طائرتين مسيرتين واحدة جنوب لبنان والثانية في جنوب قطاع غزة، زاعماً أنهما حاولتا دخول أجواء "إسرائيل".

