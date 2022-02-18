جيش الاحتلال يعترف: مسيرة لـ"حزب الله" تتمكن من اختراق أجواء الجليل

ذكرت مصادر عبرية، ظهر اليوم الجمعة، أنه سمع دوي أصوات انفجارات في منطقة "الجليل الأعلى" شمال فلسطين المحتلة، ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بمحاولة اعتراض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من لبنان

.جاء ذلك بعد ان دوت صفارات الانذار في مناطق واسعة من منطقة "الجليل الاعلى" شمال فلسطين المحتلة، وهي كما تظهر في الصورة أسفل.

وزعم المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" :"تسللت طائرة مسيرة "معادية" صغيرة من ‎لبنان حيث تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة ‎الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية".

وأضاف المتحدث :"تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية، ولا زالت التفاصيل قيد الفحص"

وأشارت مصادر "إسرائيلية"، إلى أن طائرة مفخخة من لبنان حاولت صواريخ القبة اعتراضها لكن لم تنجح وحاولت الطائرات الحربية لكن ايضا لم تنجح، ومن ثم اختفت الطائرة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان آخر بأنه لم ينجح في اعتراض الطائرة المسيرة القادمة من لبنان، وأنه فقد أي أثر لها.

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال كان، أمس الخميس، قد أسقط طائرتين مسيرتين واحدة جنوب لبنان والثانية في جنوب قطاع غزة، زاعماً أنهما حاولتا دخول أجواء "إسرائيل".

