الصحة بغزة: 5 وفيات و 1603 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 1603 أخرين بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 3044 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تعافي 2500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت أنه وصل إجمالي تراكمي أعداد المصابين لـ240458 اصابة، فيما وصلت إجمالي الحالات النشطة لـ30884 حالة، وإجمالي المتعافين 207708 حالة

وأشارت الوزراة إلى أنه بلغ اجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة لـ 1866 وفاة، بينما اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 196 حالة، وبلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 107 حالة.

ولفتت إلى أن اجمالي جرعات الطعومات التي وصلت قطاع غزة، بلغت نحو 1957960 جرعة، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 617783 شخص.