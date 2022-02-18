صحيفة عبرية: فتح تحقيق في تعرض الأسير "الزبيدي" للضرب

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة :"أن ما يعرف بـ"وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة" فتحت تحقيقاً في شكوى للأسير زكريا الزبيدي، عن تعرضه للضرب من قبل وحدة "اليمام" عندما ألقي القبض عليه".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن "وحدة التحقيقات" في الشرطة "الإسرائيلية" تبحث عن توثيقات مصورة لعملية اعتقال الأسير زكريا الزبيدي، في أعقاب الاشتباه بتعرضه للضرب من قبل "شرطة حرس الحدود" بعد عملية اعتقاله مباشرة.

من جانبه عبر مصدر في الجهاز القانوني "الإسرائيلي" عن غضبه من التحقيق الذي يجري لصالح الأسير الزبيدي، مدعياً أن الزبيدي شخص "خطير".