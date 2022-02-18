عقوبات وتصعيد بحق الأسرى في السجون

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الجمعة، أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية فرضت عقوبات مالية على الأسرى في سجن "هداريم" لاعتصامهم في ساحة السجن، ورفض الإجراءات العقابية بحق الحركة الأسيرة.

وفي ذات السياق أكدت المهجة أن قوات "اليماز" اعتلت قسم 8 في سجن "رامون" وأجبرت الأسرى المعتصمين في ساحة السجن بالدخول إلى الزنازين، لرفضهم الإجراءات العقابية بحق الحركة الأسيرة.

من جانبها قالت هيئة الطوارئ الوطنية العليا :"أن سياسات القمع والعقوبات الجماعية لن تثني الحركة الأسيرة عن تصعيد انتفاضتها في وجه السجان المنفلت".