إلغاء فحص كورونا للقادمين للأردن

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، أمس الخميس، إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد آخر.

وأوضح الوزير الشبول أن هذا الإجراء يشمل، المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق أيضاً على الأردنيين وغير الأردنيين.

وكانت أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، عن تخفيف الإجراءات والقيود المتعلقة بمرض فيروس كورونا، حيث سيتم العمل بها ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

وقال الشبول :"تنفيذ الإجراءات التخفيفية سيبدأ في الأول من آذار المقبل بناء على توصيات لجنة الأوبئة".

وأضاف :"سيتم تطبيق الإجراءات تباعاً ووفق الحالة الوبائية مع استمرار العمل بأوامر الدفاع".

وتابع الشبول :"الإجراءات تتضمن تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام، حيث تبدأ من تاريخ أخذ عينة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل وإلغاء الإجراءات المتعلقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمعات، مؤكداً على ضرورة تلقي جرعتي المطعوم للدخول إلى المنشآت العامة والخاصة".

وتشمل إجراءات التخفيف عودة المدارس للتعليم الوجاهي بتاريخ 20/2/2022 كما هو مقرر سابقا وإلغاء نسبة 10% لتحويل الصف أو المدرسة إلى التعليم عن بعد والاكتفاء بعزل الطالب المصاب فقط لمدة 5 أيام من تاريخ أخذ العيِنة ويعود بعدها إلى الدراسة دون الحاجة لإجراء فحص (PCR).

وأشار الشبول إلى أنه يجب إصدار التقرير الوبائي أسبوعيا بدل التقرير اليومي بعد انتهاء الموجة الحالية من الوباء مع الالتزام بما يتطلبه الأمر وبالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية.

من جهته قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري :"إن جائحة كورونا لم تنته، والإجراءات التخفيفية لها أسباب تدعونا للإقبال على المطاعيم بشكل أكبر، مؤكدا أن من يعلن انتهاء الجائحة هي منظمة الصحة العالمية".