النصر السعودي يصل لاتفاق نهائي لضم اللاعب أبوجبل

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي لكرة القدم، توصل لاتفاق لضم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، محمد أبو جبل.

جاء ذلك في إطار صفقة انتقال حر في "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة السعودية عبر حسابها على "تويتر":"أن النصر اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل، لضمه مجاناً بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل.

وكان اللاعب أبوجبل، خطف الأضواء في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بقيادته منتخب "الفراعنة" لبلوغ المباراة النهائية، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

ويُشار إلى أن أبوجبل البالغ من العمر 32 عاما، لعب في العديد من الأندية منها :إنبي، وسموحة، ويدافع عن ألوان الزمالك منذ العام 2019.