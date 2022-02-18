أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية اليوم الجمعة

واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 18-2-2022، انخفاضها لتناسب الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة.
وقد ارجع مختصون هذا الانخفاض في الأسعار؛ لانتهاء موسم "مربعانية" الشتاء واعتدال الأجواء في فلسطين.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2.5
|2
|خيار
|2.5
|3
|بصل
|2
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|5
|6
|فلفل
|8
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|2
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|8
|14
|فصوليا
|7
|15
|بيض
|13
|16
|دجاج
|11.5
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7