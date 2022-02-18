أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية اليوم الجمعة

واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 18-2-2022، انخفاضها لتناسب الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة.

وقد ارجع مختصون هذا الانخفاض في الأسعار؛ لانتهاء موسم "مربعانية" الشتاء واعتدال الأجواء في فلسطين.