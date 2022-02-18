الطقس: أجواء معتدلة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 18-2-2022، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول الى أعلى من المعدلات السنوية بقليل. وتسطع الشمس نهاراً مع طقس معتدل نسبياً، في حين تعود الاجواء الى البرودة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلم.

السبت: 19-2-2022

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بقليل، وتتأثر البلاد باضطراب جوي نتيجة اقتراب منخفض جوي من المنطقة، وتتهيأ الفرصة نهاراً لتساقط هطولات مطرية وبردية في مناطق مختلفة من البلاد وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً. والله تعالى أعلم.

الأحد: 20-2-2022

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود اجواء باردة نسبياً الى باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتبقى الفرصة سانحة لهطول زخات محلية من الأمطار خصوصاً في جنوب البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم.