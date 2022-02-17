سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

شهد سعر الدولار استقراراً في سوريا اليوم الجمعة 18 فبراير/شباط 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مستوى 3600 ليرة للشراء، و3635 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4085 ليرة للشراء، و4130 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4883ليرة للشراء، و4940 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 958 ليرة للشراء، و970 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، نحو 977 ليرة للشراء، و990 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11897 ليرة للشراء، و12038 ليرة للبيع.