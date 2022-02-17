طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 18 فبراير 2022، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الأسواق بمعرفة أسعار الذهب في الأسواق، و يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم على رصد أسعار العملات و الذهب بشكل يومي، و في هذا المقال يضع بين ايديكم الأسعار الجديدة للذهب في سوريا.

و قد سجل سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 ارتفاعاً في الأسواق اليوم الجمعة، تزامناً مع ارتفاع المعدن النفيس عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 153.038 ألف ليرة (60.92) دولار.

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 133.912 ألف ليرة (53.31 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18، خلال تعاملات اليوم في سوريا، نحو 114.780 ألف ليرة (45.69 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، خلال تعاملات اليوم لنحو 89.273 ألف ليرة (35.54 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وزاد متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، إلى نحو 4.759 مليون ليرة (1895 دولارا).

كما صعد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا، إلى نحو 1.071 مليون ليرة (426.47 دولار).

و ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة صوب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف مورتر في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار السبائك الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.4 % إلى 1876.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران الماضي، والذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولار.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.4% إلى 1878.40 دولار.