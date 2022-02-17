سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الجمعة 18-2-2022 .. تحديث أولا بأول

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 18-2-2022 ، ويبحث الملايين من الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية عبر محركات البحث على الانترنت ابرزها محرك جوجل الشهير ، لا سيما أن أسعار الذهب العالمية تترنح بين الحين والأخر بسبب المشاهد والعوامل والاحداث التي تشهدها المنظومة الدولية والتي تتقدمها استمرار جائحة كورونا ما خلفتها من تداعيات اقتصادية خطيرة بالإضافة إلى أزمة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وهبوط وارتفاع الدولار الأمريكي ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع تلك الأسعار في هذه المقدمة .

ونواصل معكم تقديم اسعار الذهب في الأردن اليوم ، وذلك بعدما رصدنا عمليات بحث كبيرة من الأشخاص في المملكة الأردنية التي تريد معرفة الأسعار لحظة بلحظة ، كما أنها تأتي ضمن سلسلة مقالات نهتم في تقديمها حتى يتقدم الجميع من معرفتها أولا بأول وخاصة أصحاب محال بيع وشراء المعدن الأصفر، والمقبلون على الزواج، والعروس المخطوبة، لكي تشتري عند تجهيزها ، وهو على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم

كما وضعنا لكم متوسط اسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني ، وهو على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 43.33 دينار $61.11

سعر الذهب عيار 22 39.72 دينار $56.02

اسعار الذهب عيار 21 37.91 دينار $53.47

اسعار الذهب عيار 18 32.50 دينار $45.84

سعر الذهب عيار 14 25.28 دينار $35.65

سعر الذهب عيار 12 21.66 دينار $30.56

اسعار أوقية الذهب 1,348 دينار $1,901

اسعار جنيه الذهب 303.31 دينار $427.80

اسعار كيلو الذهب 43,329 دينار $61,113

تحديث سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار أردني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 فبراير 42.71 37.38 32.04 24.92 21.36

15 فبراير 42.29 37.00 31.72 24.67 21.14

14 فبراير 42.69 37.36 32.02 24.90 21.35

13 فبراير 42.40 37.10 31.80 24.74 21.20

12 فبراير 42.41 37.11 31.80 24.74 21.20

11 فبراير 42.46 37.15 31.84 24.77 21.23

10 فبراير 41.67 36.46 31.25 24.31 20.83

9 فبراير 41.80 36.58 31.35 24.39 20.90

8 فبراير 41.68 36.47 31.26 24.31 20.84

7 فبراير 41.56 36.36 31.17 24.24 20.78

اليوم أسعار الذهب 18-2-2022