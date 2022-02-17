10 أطعمة غنية بالكالسيوم.. أفضل من الحليب

يشتهر الحليب بمحتواه الغني من الكالسيوم، لكن قد تتفاجأ بالأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعدك على تلبية احتياجاتك من هذا العنصر المهم.

يعد عنصر الكالسيوم ضروريا لبناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان ولضمان عمل القلب والأعصاب والعضلات بشكل صحيح.

عندما يتعلق الأمر بالكالسيوم فإن أول طعام يتبادر إلى الذهن هو حليب البقر، ولا شك أن حليب البقر مصدر ممتاز للكالسيوم، حيث يوفر كوب واحد (8 أونصات سائلة) 309 ملليجرامات أو 24% من القيمة اليومية (.

لكن الحليب ليس هو الغذاء الوحيد الغني بالكالسيوم، وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم أكثر من كوب واحد من حليب البقر.

أطعمة تحتوي على الكالسيوم

استعرض موقع eatingwell بعضا من الأطعمة الغنية بعنصر الكالسيوم، ووصفات لذيذة يمكن تحضيرها، كالتالي:

1- التوفو tofu

1 كوب = 506 مجم (38% DV).

إضافة كبريتات الكالسيوم، وهو مكون يستخدم لترسيخ حليب الصويا لصنع التوفو، يزيد من كمية الكالسيوم في هذا الغذاء النباتي بشكل كبير.

التوفو هو أيضًا بروتين كامل قليل الدسم وخالي من الكوليسترول، وهو طعام نباتي، ما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين.

يمكن تقطيع التوفو القوي إلى شرائح أو مكعبات رفيعة وإضافته إلى البطاطس المقلية والحساء واليخنات والسوشي.

2- الزبادي

8 أونصات زبادي عادي خالي الدسم = 488 مجم (38% DV)

مثل الحليب، يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا آخر للكالسيوم ويوفر المزيد من العنصر لنفس حجم الحصة.

يمكنك دائمًا جعل الزبادي العادي لذيذًا بإضافة الفواكه، وإذا كنت تبحث عن الراحة فإن الزبادي مع الفاكهة من نفس حجم الحصة يوفر 434 مجم من الكالسيوم أو 33% من القيمة اليومية.

للحصول على خيارات الزبادي الصحية، اختر تلك التي لا تحتوي على السكريات والمحليات المضافة.

3- حليب اللوز

1 كوب حليب لوز غير محلى = 449 مجم (34% DV)

حليب اللوز هو نتاج الجمع بين اللوز المطحون والمياه المفلترة، وعادة ما يتم تدعيم هذا الحليب القائم على الجوز بكربونات الكالسيوم، وهو معدن موجود في الحجر الجيري.

يعتبر حليب اللوز خيارًا إذا كنت تريد بديلًا نباتيًا للألبان وتبحث عن بديل لمشروبات الصويا.

ومع ذلك، على عكس حليب البقر وحليب الصويا فإن حليب اللوز ليس مصدرًا مهمًا للبروتين، حيث يحتوي الكوب على جرام واحد فقط.

على غرار بدائل الألبان النباتية الأخرى، تأكد من مراجعة الملصق للتأكد من أن حليب اللوز محصن بالكالسيوم.

4- لوز كامل

1 كوب لوز كامل (143 جم) = 385 مجم (30% DV)

اللوز الكامل هو أحد أغنى مصادر الكالسيوم، كما أنه مليئ بالدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم وفيتامين هـ.

ويحتوي الكوب الواحد على كمية من الكالسيوم أكثر من الموجودة في حليب البقر، لذا فإن هذا أكثر بكثير من حجم الحصة النموذجية.

حفنة واحدة من اللوز تعد وجبة خفيفة مغذية، حيث توفر أونصة واحدة 13 جرامًا من الدهون الصحية غير المشبعة.

قد تلعب هذه الدهون غير المشبعة دورًا في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5- برتقال مدعم بالكالسيوم

1 كوب عصير برتقال مقوى = 347 مجم (27% DV)

إذا لم تكن من محبي المشروبات النباتية، فإن شرب عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم قد يكون خيارًا آخر لتلبية احتياجاتك من الكالسيوم.

عصير الفاكهة بنسبة 100% بكميات معتدلة يمكن أن يكون جزءًا من نمط وجبة صحية، طالما أن البالغين يحافظون على استهلاكهم لما لا يزيد على 10 أونصات سائلة يومياً.

6- حليب الشوفان

1 كوب حليب شوفان = 350 مجم (27% DV)

مثل حليب اللوز، يحتوي حليب الشوفان على كربونات الكالسيوم. وضع في اعتبارك أن حليب الشوفان هو مشروب منخفض البروتين (3 جرامات لكل كوب) ولا يحتوي على كميات مماثلة لحليب البقر ونظائره من مشروبات الصويا المدعمة.

7- جبنة موزاريلا

1.5 أوقية جبن موزاريلا = 333 مجم (26% DV)

بالنسبة للعدد المعادل من حصص الألبان وفقًا لـMyPlate، توفر حصة واحدة من جبن الموزاريلا كالسيوم أكثر بقليل من كوب واحد من حليب البقر.

يحتوي هذا الجبن الأبيض الطري أيضًا على بكتيريا صحية معروفة باسم "البروبيوتيك"، التي قد تساعد في دعم الجهاز الهضمي والجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات في الجسم.

جبنة الموزاريلا متعددة الاستخدامات أيضًا، أضفه إلى المعكرونة المفضلة لديك أو البيتزا أو الريزوتو أو السلطة أو تناوله كما هو.

8- السردين المعلب

3.75 أوقية سردين معلب بالزيت والعظام = 351 مجم (27% DV)

السردين غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لصحة الدماغ وصحة القلب والعين وغير ذلك، كما أنه أحد المصادر الغذائية القليلة لفيتامين د.

ويعتبر السردين مصدرًا للحديد وفيتامين ب 12 وفيتامين هـ والمغنيسيوم والزنك. وتقدم عظام السمك في السردين دفعة إضافية من الكالسيوم.

9- السلمون المعلب

5 أونصات من سمك السلمون الوردي المعلب والعظام = 312 مجم (24% قيمة يومية)

مثل السردين المعلب، تحصل أيضًا على الكالسيوم وفيتامين د من السلمون المعلب، جزئيًا بفضل العظام اللينة تمامًا.

السلمون هو نوع آخر من الأسماك الغنية بالبروتين مع دهون أوميجا 3 الصحية وفيتامينات ب والبوتاسيوم والسيلينيوم.

10- حليب الصويا

1 كوب من حليب الصويا المدعم = 300 مجم (23% قيمة يومية)

في حين أن حليب الصويا المدعم لا يحتوي على كالسيوم أكثر من كوب من الحليب، إلا إنه البديل الوحيد من الحليب النباتي الذي يمكن مقارنته من ناحية التغذية بالحليب، كما أنه مصدر جيد للبروتين (6 جرامات لكل كوب) وهو غني بالدهون المشبعة.

ويمكنك شرب كوب من هذا المشروب النباتي ليحل محل حليب البقر للحصول على فوائد غذائية مماثلة لتلبية احتياجاتك اليومية من منتجات الألبان.