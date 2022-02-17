الطيران الإماراتي يشن عشرات الغارات الجوية على مأرب في اليمن

أفادت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الخميس، بأن طائرات إماراتية تابعة للتحالف العربي التي تقوده السعودية، قد شنت 20 غارة جوية على مأرب وحجة في اليمن، منذ صباح الخميس.

وقال مسؤول عسكري في جماعة انصار الله، في تصريح صحفي، لقناة المسيرة، إن "غارات التحالف استهدف مديريات الجوبة والوادي ومدغل وصرواح بمحافظة مأرب، أما في محافظة حجة فقد استهدفت الغارات مديرية ميدي".

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمني، العميد يحيى سريع، يعلن تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية واسعة "ردًا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق الشعب اليمني".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في 24 يناير 2022، تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثانية" "رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمهِ بحق الشعب اليمني العزيز".

وقالت القوات المسلحة في بيان، اليوم الاثنين، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير تفذا عملية عسكرية واسعة "عملية إعصار اليمن الثانية"، استهدفت العمقين السعودي والإماراتي.

وأضافت أنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الاماراتية ابوظبي بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البالستية نوع