"الجهاد" تقدم التعازي في وفاة الدكتور ياسر منصور

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بواجب التعازي في وفاة ياسر سعيد منصور، الأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة الأزهر بغزة، وشقيق القائد في الجهاد الاسلامي خالد منصور "أبو الراغب".

إليك نص التعزية:_

بسم الله الرحمن الرحيم

"كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ .. "

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، المحاضر والأكاديمي الفلسطيني الدكتور/ ياسر سعيد منصور "أبو حسام"، الأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة الأزهر بغزة، وشقيق الأخ المجاهد القائد/ خالد منصور "أبو الراغب".

الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ ( 50 عاماً) بعد مسيرة من العمل الأكاديمي كان خلالها نموذجاً للعطاء والإخلاص والأخلاق الكريمة.

كما نتقدم من عائلة الفقيد وإخوانه وأبنائه، وعلى رأسهم الأخ القائد المجاهد/ خالد منصور، بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويتقبله في عليين.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس 16 رجب 1443هـ، 17 فبراير 2022م