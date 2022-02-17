شاهد انقاذ الطفل الافغاني حيدر من بئر عمقه 35 مترا في زابول جنوب أفغانستان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:28 م
17 فبراير 2022
شاهد انقاذ الطفل الافغاني حيدر من بئر عمقه 35 مترا في زابول جنوب أفغانستان
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مشاهد لحظة انقاذ الطفل الافغاني حيدر الذي وقع في بئر عميق يصل عمقه 35 مترًا في منطقة زابول جنوب أفغانستان ، وبعد جهود حثيثة وكبيرة تمكنت فرق الإنقاذ من سحب الطفل حيدر إلى الخارج وبصحة جيدة حيث انتشرت قصته إلى كافة الموقع الإخبارية والمنصات الرقمية التي لاقت تضامنًا كبيرًا من الأشخاص في العديد من الدول العربية والإسلامية.

فريق فلسطين اليوم ، وضع لكم في هذه السطور تفاصيل محاولة انقاذ  الطفل حيدر الأفغاني بعد ان مكث في البئر مدة يومين وساعات عدة داخل الحفرة العميقة ، واشرفت وزارة الدفاع الأفغانية على عملية إنقاذه ، وهو على النحو التالي:

قصة انقذوا الطفل حيدر الافغاني

وحول قصة انقذوا الطفل حيد الافغاني ، فقد أفادت وسائل إعلام أفغانية ، اليوم ، أن الطفل حيد البالغ من العمر ستة سنوات في بئر يبلغ عمقها 35 مترًا في مقاطعة زابول جنوبي البلاد، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.

فيديو لحظة انقاذ الطفل حيدر

انقذوا الطفل حيدر الافغاني بث مباشر

وتوالت التغريدات على المنصات الرقمية لا سيما على تويتر ، إذ سعيد الأفغاني كتب عبر حسابه على تويتر: إن "الطفل الأفغاني حيدر الذي وقع في بئر ضيق و مظلم يحتاج إلى دعواتكم للإنقاذ من هذا الحدث المؤلم، استمر علمية إنقاذه من قبل المسؤولين مع تعاطف عامة الناس".

سمر كتبت  "الطفل حيدر الافغاني 5 سنوات سقط في بئر بعمق 30 متر ،مند يومين تحاول فرق الانقاذ الافغانية  الوصول اليه بنفس طريقة الطفل ريان.. فاللهم رده سالمًا غانماً".

مغرد الثورة علق : "إن عملية انقاذ الطفل حيدر الأفغاني تتم تحت اشراف وزير الدفاع المولوي محمد يعقوب مجاهد حفظه الله . حينما تكون السلطة خادمة لشعبها ".

أمير علق : "فاجعة جديدة يعيشها الشعب الافغاني تشابه فاجعة الطفل ريان بعد سقوط الطفل حيدر الأفغاني  في البئر، والذي يبلغ من العمر 5 أعوام، وذلك من يومين وتجري حتى الآن محاولات إنقاذه ،  نسأل الله أن يحفظه و يخرجه سالماً ".

انس خضر كتب :"  إن كبار قادة الإمارة الإسلامية في افغانستان يواكبون عملية إنقاذ الطفل حيدر الذي سقط في بئر عميق منذ يومين".

صور الطفل حيدر الافغاني

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