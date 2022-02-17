شاهد انقاذ الطفل الافغاني حيدر من بئر عمقه 35 مترا في زابول جنوب أفغانستان

مشاهد لحظة انقاذ الطفل الافغاني حيدر الذي وقع في بئر عميق يصل عمقه 35 مترًا في منطقة زابول جنوب أفغانستان ، وبعد جهود حثيثة وكبيرة تمكنت فرق الإنقاذ من سحب الطفل حيدر إلى الخارج وبصحة جيدة حيث انتشرت قصته إلى كافة الموقع الإخبارية والمنصات الرقمية التي لاقت تضامنًا كبيرًا من الأشخاص في العديد من الدول العربية والإسلامية.

فريق فلسطين اليوم ، وضع لكم في هذه السطور تفاصيل محاولة انقاذ الطفل حيدر الأفغاني بعد ان مكث في البئر مدة يومين وساعات عدة داخل الحفرة العميقة ، واشرفت وزارة الدفاع الأفغانية على عملية إنقاذه ، وهو على النحو التالي:

قصة انقذوا الطفل حيدر الافغاني

وحول قصة انقذوا الطفل حيد الافغاني ، فقد أفادت وسائل إعلام أفغانية ، اليوم ، أن الطفل حيد البالغ من العمر ستة سنوات في بئر يبلغ عمقها 35 مترًا في مقاطعة زابول جنوبي البلاد، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.

فيديو لحظة انقاذ الطفل حيدر

الدعاء أيها الإخوة.

سقوط طفل صغير داخل بئر ضيق في ولاياتنا،وصل مسؤولي مختلف الوزارات،و هم يحاولون إخراجه حيا و سلما.

اللهم ارجعه إلى أهيله سالما pic.twitter.com/Sf9atPZHoc — روح الله عمر الأفغاني (@roohullahumar1) February 15, 2022

انقذوا الطفل حيدر الافغاني بث مباشر

وتوالت التغريدات على المنصات الرقمية لا سيما على تويتر ، إذ سعيد الأفغاني كتب عبر حسابه على تويتر: إن "الطفل الأفغاني حيدر الذي وقع في بئر ضيق و مظلم يحتاج إلى دعواتكم للإنقاذ من هذا الحدث المؤلم، استمر علمية إنقاذه من قبل المسؤولين مع تعاطف عامة الناس".

سمر كتبت "الطفل حيدر الافغاني 5 سنوات سقط في بئر بعمق 30 متر ،مند يومين تحاول فرق الانقاذ الافغانية الوصول اليه بنفس طريقة الطفل ريان.. فاللهم رده سالمًا غانماً".

مغرد الثورة علق : "إن عملية انقاذ الطفل حيدر الأفغاني تتم تحت اشراف وزير الدفاع المولوي محمد يعقوب مجاهد حفظه الله . حينما تكون السلطة خادمة لشعبها ".

أمير علق : "فاجعة جديدة يعيشها الشعب الافغاني تشابه فاجعة الطفل ريان بعد سقوط الطفل حيدر الأفغاني في البئر، والذي يبلغ من العمر 5 أعوام، وذلك من يومين وتجري حتى الآن محاولات إنقاذه ، نسأل الله أن يحفظه و يخرجه سالماً ".

أحدث فيديو لحيدر



تكتشف كاميرا السيارة أنه حي ولكنه لا يصدر صوتًا



#SaveHaidari #أنقذوا_حيدر pic.twitter.com/XqZgewoLdw — Abdullah Omar (@Abdulla0marr) February 17, 2022

انس خضر كتب :" إن كبار قادة الإمارة الإسلامية في افغانستان يواكبون عملية إنقاذ الطفل حيدر الذي سقط في بئر عميق منذ يومين".

صور الطفل حيدر الافغاني









