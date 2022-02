فيديو لحظة انقاذ الطفل حيدر الأفغاني بث مباشر الذي سقط في بئر عميق .. انقذوا الطفل حيدر

قصة انقذوا الطفل حيدر الافغاني بث مباشر ، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات والصور اليوم الخميس 17-2-2022 للطفل الأفغاني حيدر بعد سقوطه في بئر عميق جدًا على غرار ما حدث مع الطفل المغربي ريان ، فيما تسعى الجهات الرسمية بكل جهودها إلى إنقاذه ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل.

وعلى منصة تويتر تصدر هاشتاق انقذوا الطفل حيدر الأفغاني قائمة الأكثر تداولا على المنصات الرقمية ، حيث طالب الجميع من الاعلامين والقنوات الإخبارية بتسليط الضوء على قضيته الإنسانية لا سيما أنه ما زال عالقًا في البئر، وفينا يلي التفاصيل :

وحول قصة انقذوا الطفل حيد الافغاني ، فقد أفادت وسائل إعلام أفغانية ، اليوم ، أن الطفل حيد البالغ من العمر ستة سنوات في بئر يبلغ عمقها 35 مترًا في مقاطعة زابول جنوبي البلاد، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.

وتوالت التغريدات على المنصات الرقمية لا سيما على تويتر ، إذ سعيد الأفغاني كتب عبر حسابه على تويتر: إن "الطفل الأفغاني حيدر الذي وقع في بئر ضيق و مظلم يحتاج إلى دعواتكم للإنقاذ من هذا الحدث المؤلم، استمر علمية إنقاذه من قبل المسؤولين مع تعاطف عامة الناس".

سمر كتبت "الطفل حيدر الافغاني 5 سنوات سقط في بئر بعمق 30 متر ،مند يومين تحاول فرق الانقاذ الافغانية الوصول اليه بنفس طريقة الطفل ريان.. فاللهم رده سالمًا غانماً".

Eyewitnesses say that the digging team is close to the Afghan child #Haider #Afghanistan#zabul#انقذوا_ريان_الافغاني pic.twitter.com/WHRbhTngXd