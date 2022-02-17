عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح: الاحتلال يحاصر الحي من جميع الجهات و يحوله لسكنة عسكرية مغلقة

أكد عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح، محمود السعو، أن الاحتلال يُطوِّق الحيِّ من جميع الجهات، ويمنع المتضامنين من الدخول إليه.

و أشار السعو الى أن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية داخل أحياء الشيخ جراح وأزقته، وحوَّلته إلى ثكنة عسكرية مغلقة؛ لعزله عن محيطه من البلدات والمدن الفلسطينية.

و لفت الى أن أهالي الحيِّ المقدسي لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، أو التواصل مع بعضهم سوى عن طريق الهاتف

و أضاف: "وجهنا نداءً عاجلاً لكل الفلسطينيين الذي يستطيعون الوصول إلى حيِّ الشيخ جراح أن يهبوا نصرةً للحَيِّ".

و قال: "إن المستوطنين وقوات الاحتلال هاجموا بيتي مرتين، يوم أمس، واعتقلوا ابن أخو زوجتي ، و لا زال يعتقل ابني منذ 3 أيام متواصلة في زنازين "المسكوبية".

و حذر السعو من أن وضع أهالي الشيخ جراح "مزرٍ" جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

و طالب السعو بحماية دولية ضد هجمات المستوطنين وقوات العدو الصهيوني، مشيراً الى أن قوات الاحتلال تضع حواجز بشكل جنوني أمام منزل المقدسية فاطمة سالم، ويُحاول إخلاء أهله وتهجيره منه وإحلال المستوطنين الصهاينة مكانهم

و دعا عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح كل المتضامنين الذين يستطيعون الوصول للحيِّ إلى أداء صلاة الجمعة يوم غدٍ في الحي، والتي سيُقيمها فضيلة الشيخ عكرمة صبري.

و أكد أن الأهالي يحاولون ردع الاحتلال من خلال الوسائل القانونية والسياسية والشعبية، ولكن محاكم العدو لا تُنصف الفلسطينيين وتتآمر عليهم.