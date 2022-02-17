بيلاروسيا تعلن استعدادها لاستقبال أسلحة نووية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، حليف موسكو، اليوم الخميس، إن "بلاده ستكون على استعداد لاستقبال أسلحة نووية في حال وجود خطر من قبل الغربيين، في ظل اشتداد الأزمة حول أوكرانيا".

وأضاف رئيس بيلاروس، لوكاشنكو، في تصريحات إعلامية: "إذا اقتضت الحاجة سننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا"، مؤكدًا أن هذا قد يحصل إذا اتخذ "خصوم وأعداء" بيلاروسيا، حليفة روسيا في أزمتها مع الغرب بشأن أوكرانيا، "تدابير غبية".

وأوضح: "إذا لم تكن هناك تهديدات من دول غير صديقة تجاه بيلاروسيا، لن تكون هناك حاجة إلى أسلحة نووية لمئة سنة".

وتخلت بيلاروسيا على غرار جمهوريات سوفيتية أخرى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي العام 1991، عن الأسلحة النووية المنشورة على أراضيها ووافقت على إعادتها إلى روسيا.