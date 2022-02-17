تفاصيل قصة هاشتاق بالدين ما انتغشمر يا شركة زين على تويتر .. زين تدعم اليوغا

قصة هاشتاق بالدين ما انتغشمر يا شركة زين الذي تصدر قائمة التريند في الكويت اليوم الخميس الموافق 17-2-2022 ، حيث يريد الجمهور الكويتي والخليجي معرفة تفاصييل هذا الوسم الذي تسبب الدكتور مطلق الجاسر في إصداره ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم تفاصيل هذه التفاصيل في هذه المقالة علمًا أن النشطاء ما زالوا يغردون على هذا الوسم الذي وصل أكثر من 8 آلاف تغريدة حتى اللحظة .

وبعد الإلحاح العالي من قبل الجمهور في متابعة قصة وسم بالدين ما انتغشمر يا شركة زين ، وفي أغلب التعليقات الصادرة من المواطنين تطالب الجميع مقاطعة هذه الشركة بعدما مست في العقيدة الإسلامية ، وهو التالي:

قصة هاشتاق بالدين ما انتغشمر يا شركة زين

وكتب الدكتور مطلق الجاسر العميد المساعد للشئون الطلابية في shariakuniv في K_University خادم للعلم وأهله في murtaqaa ، عبر صفحته على تويتر قائلا:" رغم أنني عميل لشركة زين منذ أكثر من عشرين سنة ..لكنني قررت اليوم إلغاء تعاقدي معهم وتحمل تكلفة ذلك نُصرة للدين أولًا.. وحتى لا أُربح شركة تروّج لما فيه مساس بعقيدتنا ، بسبب دعمها إعلان اليوغا ".

تفاعل على هاشتاق بالدين ما انتغشمر يا شركة زين

عادل العازمي كتب :" أنا كذلك عميل لهم منذ 18 سنة ، وإن لم تعتذر الشركة خلال 24 ساعة، وسأنقل خطوطي الخمسة منها وكل خطوط أفراد أسرتي وكذلك، شباب الدوانية وأسرهم بإذن الله".

خليل كتب : "ودينكم اللي ما تغشمرون فيه علمكم تتغشمرون بأرواح النساء وتواصلون قتلهم حتى رسختم بالقانون مادة ١٥٣ ؟ ما اسخفكم، تتباكون على اعلان بينما تحللون قتل النساء وتخففون حكم القتلة".

أحمد علق على وسم بالدين ما انتغشمر يا شركة زين : "ليست القضية أن هناك شخص أو أشخاص لديهم قناعة باليوغا المشكلة أن شركة تقدم خدمة عامة تقف في إعلانها مع طرف ضد طرف في موضوع ماله داعي".

#بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركة_زين



وصلت بتجار الجشع



أنهم يريدون أن يشكلوا هويتنا وهوية أبناءنا من بعدنا



المسؤولية الأكبر على ممثلي هيئة الاستثمار في شركة زين



هؤلاء يجب أن توجه لهم المسؤولية — د. محمد مساعد الدوسري (@maldosri) February 17, 2022

دغش العجمي : " منكرٌ ومحرم ، وليس بهذا يتم الترويج للسلع ، وأقول لهم اتقوا الله لا تكونوا معول هدم لدين المجتمع وقيمه".