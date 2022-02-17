القناة 7 العبرية: المواجهة العسكرية القادمة مع غزة ستكون أكثر خطورة على "اسرائيل"

أفادت القناة 7 العبرية بأن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية قد تكون أكثر خطورة على "إسرائيل" في ظل التحالف بين حماس وحزب الله.

وتطرقت القناة إلى مقال أشار إلى أن جولة التصعيد العسكري في مايو 2021 أجبرت فيها "إسرائيل" على التعامل مع ثلاثة جبهات في آن واحد في الضفة وقطاع غزة وفي المدن العربية في الداخل.

وبحسب المقال، فإن تصعيد مايو أحدث تغييرا في ميزان القوى في قدرة حماس على الردع، حيث تسببت في إغلاق مطار بن غوريون ووقف حركة السفن.

وأوضح أن الحرب القادمة ستشكل تحديًا أكبر بكثير لـ "إسرائيل" لأن حزب الله لديه 230 ألف صاروخ ويمكن له إطلاق 1500 صاروخ يوميًا على كامل المناطق في "إسرائيل".

ولفت إلى أن حزب الله وحماس دربا وحدات خاصة للعمليات داخل الأراضي المحتلة، والتي قد تجد "إسرائيل" نفسها في موقف دفاعي ضد الهجوم وتجد صعوبة في نقل المواجهة إلى الجانب الآخر.

ووفقا للمقال، فإن عام 2022 سيكون مختلفا عن العام الماضي في ضوء التحالف بين حماس وحزب الله.