بالفيديو الاحتلال يعتدي بوحشية على أهالي الشيخ جراح ودعوات لإقامة صلاة الجمعة غدًا في الحي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على أهالي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وفرضت إغلاقًا كاملاً ومشددًا على الحي الذي يواجه معركة وجود شرسة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرقة خيالة الاحتلال قمعت أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، بعدما أمهلت شرطة الاحتلال المتضامنين دقيقتين لمغادرة مكان الاعتصام الرافض لسياسات الاحتلال القسرية.

وأشارت المصادر، إلى أن المقدسيين أدوا صلاة العشاء في الحي تضامناً مع أهله في مواجهة المحتل، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وأكد أهالي الشيخ جراح، أن صلاتهم في الحي "تعبر عن جذورنا وتمسكنا بأرض اجدادنا".

ودعا مقدسيون، الجماهير الفلسطينية إلى الحضور إلى حي الشيخ جراح ردًا على دعوات لاقتحام المستوطنين الحي المدعومة من حكومة "نفتالي بينيت" عند الساعة السابعة مساء.

كما ودعا أهالي الشيخ جراح الذي يشهد استنفارًا كبيرًا من قوات الاحتلال، منذ أيام، الفلسطينيين إلى إقامة صلاة الجمعة في الحي غدًا تضامنا مع قضيتهم العادلة.