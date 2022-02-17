الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني دخل عبر حاجز ايرز للعلاج في الاراضي المحتلة

أعلن جهاز "الشاباك" الصهيوني اليوم الخميس، اعتقال مواطن فلسطيني من قطاع غزة كان قد دخل للعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية.

وادعى "الشاباك" أن المواطن الفلسطيني يعمل ضمن صفوف "كتائب القسام" - الجناح المسلح لحركة "حماس، وأنه اعترف تحت التحقيق بجمع معلومات لصالح المقاومة في غزة.

يذكر أن الاحتلال يُخضع طلبات المرضى للعلاج لعملية فرز وتدقيق شديدة جدًا ولا يُسمح إلا للحالات المرضية المُستعصية، وأيضًا يتم إخضاعها للمراقبة داخل المستشفيات أثناء العلاج.

وفي عام 2021 رفضت "إسرائيل" 37% من طلبات مرضى قطاع غزة، وذلك بحسب ما أكدته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.‏