"بينيت" يلتقي وفداً من الكونغرس الأمريكي

التقى رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، في مكتبه بالقدس المحتلة بوفد ديمقراطي من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وناقش الطرفان عدة موضوعات في الاجتماع، أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها "إسرائيل" وخاصة الملف النووي الإيراني.

وقال بينيت :"هناك علاقات دافئة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، مشدداً على أهمية دعم الحزبين لـ"إسرائيل".

وشكر بينت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على دعمها في دفع تمويل الولايات المتحدة للقبة الحديدية "الإسرائيلية"، مشددا على أهمية استكمال العملية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "لقد سمعت ردود فعل رائعة من كل من قابلك، وأريد أن أشكرك شخصيا على دعمك المستمر لـ"إسرائيل".