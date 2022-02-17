مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم 17-2-2022 || شاهد مباراة برشلونة ونابولي في ابطال أوروبا على قناة الفجر الجديد

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم 17-2-2022 على يلا شوت|| شاهدة مباراة برشلونة ونابولي في ابطال أوروبا على، beIN SPORTS ، ويستعد الكثير من المتابعين حول العالم من أجل مشاهدة مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي التي تأتي في إطار مباريات الدرجة الثالثة ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا 2022، وخرج برشلونة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحصاد مرير: هدفان في 6 مباريات و9 في شباكه، والمركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم، فيما لم تشفع عودة لاعبه تشافي هرنانديز لتسلم زمام الأمور الفنية في إعادة إحياء آمال برشلونة في المسابقة القارية الأم التي توج بلقبها خمس مرات، حيث ستبدأ المبارة مساء اليوم الساعة 7:45 م، فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضع لكم تفاصيل مباراة برشلونة ونابولي مباشر إلى جانب التشكيلة المتوقعة .

ويحرص موقع وكالة "فلسطين اليوم الأخباري" على وضع رابط بث مباشر لمباراة رشلونة أمام نابولي اليوم على قناة بي أن سبورت الرياضية الأولى، ويُشار إلى أنه يلعب فريق برشلونة الإسباني هذا اللقاء بعد إخفاقه في التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ وبنفيكا.

بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم

موعد مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر ، حيث من المقرر ان تنطلق المباراة في ثمن النهائي في دوري ابطال أوروبا 2021 – 2022، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.، حيث يحل الفريق الأول لنادي نابولي الإيطالي ضيفًا على دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو على حساب ناديه الإسباني برشلونة.

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ولقد وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة أمام نابولي في دوري ابطال أوروبا 2022 ، وهم: في حراسة المرمى: أندريه تير شتيج.، خط الدفاع: سيرجينيو ديست .. جيرارد بيكيه .. إريك جارسيا .. جوردي ألبا، وخط الوسط: فرينكي دي يونج .. نيكو جونزاليس .. بيدي، وخط الهجوم: أداما تراوري .. إيميريك أوباميانج .. عثمان ديمبيلي

بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم

التشكيلة المتوقعة لفريق نابولي الإيطالي الذي سيلعب بها أمام برشلونة وتضم التالي: في حراسة المرمى: حارس المرمى: ديفيد أوسبينا. وفي خط الدفاع جيوفاني دي لورينزو ، فوجي غلام ، كاليدو كوليبلي ، ماريو روي. وفي خط الوسط: فابيان رويز ، ستانيسلاف لوبيتكا ، وبيتر زيلينسكي. وفي خط الهجوم: : فيكتور أوسيمين ، آدم أوناس ، لورنزو إنسيني.

بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم

رابط البث المباشر عبر تلفزيون الفجر الجديد:

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بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم

تردد قناة الفجر الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

يلا نشوط: مباراة برشلونة ونابولي مشاهدة بث مباشر

معلق مباراة برشلونة ونابولي

وحرصنا في نهاية هذه المقالة على وضع أسم المعلق على مباراة برشلونة ونابولي في الدور 16 من دوري ابطال أوروبا 2022 ، وهو المعلق الرياضي القدير حفيظ دراجي .