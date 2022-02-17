الإفراج عن أسير من غزة أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال

أفرجت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الخميس ، عن الأسير بدر أبو سنيمة من قطاع غزة بعد انتهاء محكوميته في سجون الاحتلال.

وقال مكتب إعلام الأسرى :" إن قوات الاحتلال تفرج عن الأسير بدر أبو سنيمة من رفح جنوب قطاع غزة بعد قضاء 10 أعوام في الأسر".

واعتقل الأسير أبو سنيمة، في الثامن عشر من شباط (فبراير) 2012 وذلك خلال توغلها في إحدى المناطق الحدودية جنوب قطاع غزة.

و يناير 2013، أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية في بئر السبع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، حكمًا بالسجن عليه عشر سنوات ؛ بتهمة مقاومة الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هو من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة و أب لأربعة أطفال.