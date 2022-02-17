ناشط مقدسي: الاحتلال حول حي الشيخ جراح  إلى ثكنة عسكرية مغلقة

أكد الناطق باسم لجنة حي الشيخ جراح محمد الكسواني، أن قوات الاحتلال حولت حي الشيخ جراح إلى ثكنة عسكرية مغلقة بكافة الاتجاهات ولا يستطيع الدخول والخروج منه أي شخص.

وقال الكسواني خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس": إن شرطة الاحتلال تعتدي الآن على المتضامنين بحي الشيخ جراح ومنعهم من الجلوس أمام منازل العائلات المهددة بالتهجير"، لافتا إلى أن مضايقات قوات الاحتلال والمستوطنين للسكان والمتضامنين ما زالت مستمرة.

وأضاف :" بلدية الاحتلال نصبت الكاميرات لتغطية تحركات سكان الحي بشكل كامل لمنع السكان من الدفاع عن نفسهم أمام هجمات المستوطنين"، موجهاً رسالة إلى جميع الفلسطينيين الذين يستطيعون الوصول للحي الوقوف بجانب أهالي الحي والتواجد فيه.

وأشار الناطق باسم لجنة حي الشيخ جراح إلى وجود دعوات للمقدسيين والمتضامنين للتوجه إلى حي الشيخ جراح للتصدي لاقتحام المستوطنين المتوقع في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

ويشهد حي الشيخ جراح حالة من التوتر، تصاعدت خلال الايام القادمة على إثر اقتحام عضو الكنيست الاسرائيلي بن غفير حي الشيخ جراح، الذي شجع الاحتلال وقطعان مستوطنيه على الاعتداء على سكان الحي، وكان أحداث حي الشيخ جراح التي وقعت العام الماضي 2021، في شهر مايو، أحد أسباب اندلاع مواجهات في كافة مدن الضفة والقطاع، والتي انتهت بشن الاحتلال عدوان على قطاع غزة خلف دمار واسع طال كافة مناحي الحياة، فضلاً عن وقوع عشرات الاصابات والشهداء.