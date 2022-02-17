روسيا تطرد نائب السفير الأمريكى فى موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، مساء اليوم الخميس، أن روسيا طردت نائب السفير الأميركي، بارت غورمان من روسيا.

ولم بتوضح السفارة الأمريكية الأسباب والخلفيات التي دعت لطرد السفير الأمريكي من روسيا.

وكانت حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قبل زيارتها لكييف من اشعال فتيل التوتر بين كل من روسيا وأوكرانيا.

وقالت تروس "يجب ألا ننخدع بشعور زائف بالأمن بعد مزاعم روسيا أنها سحبت قواتها من حدود أوكرانيا، متابعةً: "لا يوجد دليل حاليًا على انسحاب روسيا".

من جانبها قالت وزارة الدفاعها البريطانية، الثلاثاء الماضي :" إنها بصدد سحب القوات بعد انتهاء التدريبات العسكرية لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال إن سبعة آلاف جندي آخرين وصلوا بدلا من ذلك".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، :"إن القوات الروسية تقوم ببناء جسر من بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ، مضيفًا "أنه سيحكم على روسيا من خلال أفعالها".