راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، عن طبيعية الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة في فلسطين وتفاصيل المنخفض المتوقع أن يبدأ تأثيره يوم السبت المقبل.

وقال العلامي خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس، إن " أجواء فلسطين شهدت منذ بداية هذا الاسبوع حالة من الاستقرار على الحالة الجوية، ومن المتوقع أن تستمر ليوم غدِ الجمعة، فيما تنخفض درجات الحرارة من جديد يوم السبت المقبل حيث موعد المنخفض المرتقب ".

وتنبأ الراصد الجوي أن تشهد فلسطين مطلع الأسبوع المقبل أي يومي "السبت والأحد" حالة من عدم الاستقرار الجوي وقدوم لمنخفض جوي للمنطقة، مع سقوط الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، متوقعاً عودة الأجواء الباردة، يوم السبت المقبل في ظل انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، بالتزامن مع هطول الأمطار في مناطق متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية.

كما توقع الراصد العلامي أن تعود الأجواء للاستقرار في منتصف الأسبوع المقبل يوم "الثلاثاء"، موضحاً أن هذا الاستقرار على درجات الحرارة لن يدوم طويلاً حيث ستعود للانخفاض نهاية الأسبوع.

ونوه إلى أنه في حالة عدم الاستقرار الجوي تختلف مناطق تركيز الأمطار من منطقة لأخرى كما تختلف في أجزاء المدينة الواحدة، متنبأً أن تتساقط الأمطار بشكل غزير في بعض المناطق يصعب تحديدها حالياً؛ لعدم الوضوح في الخرائط الجوية خلال حالات عدم الاستقرار.

وبيَن العلامي أنه من المتوقع أن تتشكل السيول والفيضانات في المناطق التي ستتساقط عليها الامطار بشكل غزير وخاصة المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والمنحدرات، فيما ستتساقط أمطار عادية في مناطق قريبة من هذه المناطق، محذراً من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق.

كما حذر من عدم الاستخدام السليم لوسائل التدفئة خلال المنخفض الجوي؛ تجنباً لوقوع حرائق أو حدوث حالات وفاة نتيجة الاختناق كما حدث في الفترة الأخيرة في قطاع غزة والضفة.