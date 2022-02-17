ميسي: أي فريق فرنسي يمكنه الفوز على باريس

يرى ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أن استثمارات ناديه ساهمت في ارتفاع قوة الدوري الفرنسي، مؤكدا أن فريقه لديه كل المقومات للفوز بدوري أبطال أوروبا.



وقال ميسي في حوار مع مجلة ناديه: "لقد تقدمت بطولة الدوري الفرنسي كثيرًا في السنوات الأخيرة، وساهم باريس سان جيرمان كثيرًا في ذلك".

وأضاف ليو: "بي إس جي رفع معدل مشاهدة مباريات الدوري الفرنسي في جميع أنحاء العالم، واليوم هي بطولة تنافسية للغاية، حيث يمكن لأي فريق أن يفوز عليك".



وتابع النجم الأرجنتيني: "الدوري الفرنسي بطولة متوازنة بشكل متزايد".



وانتقل ميسي للحديث عن طموح فريقه الأكبر، قائلا: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب للغاية، لأنها منافسة تجمع بين أفضل الفرق، ويمكن لأقل التفاصيل، أو أقل خطأ أن يطيح بك خارج البطولة".



وختم تصريحاته: "أعتقد أن لدينا فريقًا يمكنه المنافسة والفوز باللقب، نحن متحمسون لهذا الطموح، لكن علينا أن نتعامل مع الأمور بسلاسة".



وفاز بي إس جي مؤخرا على ريال مدريد بهدف في ذهاب دور الـ16، ويلتقي الفريقان إيابا يوم 9 مارس/ أذار المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.