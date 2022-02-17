إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله

أصيب، عصر اليوم الخميس، شاب برصاص قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، خلال مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية:" إن شابا من قرية النبي صالح أصيب برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات المندلعة في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله".

وبينت المصادر أن الطواقم الطبية نقلت الشاب لتلقي لمستشفي المدينة لتلقي العلاج، واصفة جراحه بالمتوسطة.

يذكر أن مدنية رام الله وخاصة قرية النبي صالح تشهد حالة من التوتر ومواجهات مستمرة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، يستخدم فيها الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي، بشكل متعمد ليوقع أكبر من عدد من الاصابات في صفوف الشبان، فقد أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء الماضي استشهاد الأسير المحرر نهاد البرغوثي من بلدة كفر عين إثر إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في القرية عصر الثلاثاء الماضي.