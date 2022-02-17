رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر فبراير 2022 (تفعيل الرابط)

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر فبراير 2022 ، شهدت المنصات الرقمية خلال الدقائق الماضية عمليات كبيرة حول رابط فحص المنحة القطرية عن شهر فبراير 2022، فور أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار للأسر المتعففة بغزة عن شهر فبراير 2022م.

الأمر الذي دفع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لتخصيص هذه المقالة وكتابة سطورها لمعرفة أخر المستجدات عن عدد أسماء المنحة القطرية عن شهر فبراير 2022، ورابط فحص المنحة القطرية المعلن من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وموعد تفعليه من قبل الوزارة.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر فبراير 2022

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار للأسر المتعففة بغزة عن شهر فبراير 2022م

وأكد السفير العمادي في تصريحات صحفية، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 20/02/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

الذي يتم عبر فروع البريد ، علمًا أن اللجنة القطرية بدأ في تقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة في عام 2018، بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة شرقي محافظات القطاع.

بدء إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

"السفير العمادي" يعلن صرف المنحة القطرية بغزة الأحد المقبل

"التنمية بغزة" تعلن إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية شهر فبراير

رابط فحص صرف المنحة القطرية لصرف 100 دولار عن شهر 2-2022

إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية شهر فبراير 2

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة لهذا الشهر فبراير 2022م.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية:" تم إضافة عدد من المستفيدين الجدد في المنحة القطرية لهذا الشهر معظمهم من مستفيديي الشؤؤن الاجتماعية".

بدء إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

وبدأت الامم المتحدة اليوم الخميس 17فبراير 2022 ، ارسال نصية للمنتفعين من الدفعة النقدية من المنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة في قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، والتي لا مصدر دخل لها، سوى ما تدفعه لهم قطر منتصف كل شهر، فهم ينتظرون هذا الإعلان على أحر من الجمر، لأنهم يعتمدون عليها في جلب مستلزمات منازلهم، وسد رمق أطفالهم.

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت قطر بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر فبراير 2022

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة ، فما فوق

ثانيًا: وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر فبراير 2022

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