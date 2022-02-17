بالفيديو : عودة أرتال عسكرية روسية من القرم إلى مناطق تمركزها

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الخميس، عودة 10 أرتال عسكرية من شبه جزيرة القرم إلى قواعدها بعد أن أكملت تدريباتها هناك.

وذكر المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في بيان له، أن حوالي 10 أرتال عسكرية تحمل معدات كبيرة الحجم وثقيلة وخطيرة عادت من شبه جزيرة القرم.

وأضافت المنطقة الجنوبية:" أن سلامة حركة المعدات العسكرية أثناء عودتها من شبه جزيرة القرم بعد التدريبات جرى تأمينها من قبل مفتشي السيارات العسكرية".

وأشارت إلى أن هؤلاء المفتشين نفذوا في الوقت الحالي نحو 10 جولات لمرافقة أأرتال عسكرية تحمل معدات ضخمة وثقيلة.

ولفتت المنطقة العسكرية الجنوبية بأنه بعد الانتهاء من مهام التدريبات التكتيكية المخطط لها في مناطق التدريب المشتركة في شبه جزيرة القرم، عادت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة إلى نقاط تمركزها الدائمة.

ونوهت إلى أنه فور وصول الوحدات العسكرية إلى نقاط تمركزها سيبدأ العسكريون في صيانة المعدات وإعدادها للمراحل التالية من أنشطة التدريب القتالي المخطط لها.