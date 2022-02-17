ماذا ردّ أبو جبل على أنباء العروض للرحيل عن الزمالك..؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:03 م
17 فبراير 2022
ابو جبل
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علق محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري على أنباء تلقيه عروضا من بعض الأندية خلال الفترة الماضية.

ونشر أبو جبل تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل فقط".

وأكمل: "وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري".

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وختم: "تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لا غير".

وأعلن أحد الوكلاء عن تلقي أبو جبل عرضا من النصر السعودي للانتقال إليه مطلع الموسم المقبل.

وأثار حارس الزمالك الإعجاب بعد تألقه مع منتخب "الفراعنة" خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي حل فيها المنتخب المصري وصيفا.

#النصر السعودي #ابو جبل #مصطفى أبو جبل

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