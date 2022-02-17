قناة عبرية: إلغاء 250 رحلة جوية إلى الإمارات

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، أن شركات الطيران "الإسرائيلية" ستُلغي 250 رحلة جوية إلى الإمارات خلال الأيام القادمة بسبب الخلاف حول الترتيبات الامنية في مطار دبي.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك خسائر بملايين الشواقل لدى هذه الشركات.

وتعدّ الرحلات المباشرة من "تل أبيب" إلى دبي لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث: "إلعال" و"إسراير" و"أركيا"، من بين نتائج اتفاق لعام 2020 لإقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أبدى مخاوفه التي لم يعلن أي تفاصيل بشأنها، من ترتيبات في مطار دبي الدولي، وقال إن شركات الطيران "الإسرائيلية" الثلاث ستوقف رحلاتها إلى هناك ما لم يتم التوصل إلى حلّ.